Muzikanten MDVS staan op straat als Harmonie wordt gesloopt

DOESBURG – Het Muziekcorps der Voormalige Schutterij (MDVS) is, zachtjes uitgedrukt, niet blij met de nieuwe plannen die de gemeente Doesburg heeft gesmeed voor het gemeentelijk vastgoed. Het college stelt voor een aantal panden te verkopen of slopen en clubgebouw De Harmonie valt in die laatste categorie. Een alternatieve oefenlocatie voor de muzikanten is nog niet gevonden.

De gemeente Doesburg presenteerde onlangs de nieuwe plannen voor het gemeentelijk vastgoed. Hierin staat onder andere het voornemen om een drietal locaties, die momenteel nog in het bezit zijn van de gemeente, af te stoten. Het gebouw waarin nu het Stadsarchief is gevestigd kan worden verkocht. Clubgebouw de Harmonie kan worden gesloopt, dit scheelt vanaf 2022 exploitatiekosten, en het terrein in het Ireneplantsoen krijgt dan een ‘groene invulling’. Ook de voormalige basisschool De Horizon Ooi, momenteel in gebruik als buurtgebouw, gaat tegen de vlakte. Hier moeten nieuwe woningen komen.

Eén van de vaste gebruikers van gebouw De Harmonie, gelegen in het Ireneplantsoen, is het Muziekcorps der Voormalige Schutterij (MDVS). De vereniging maakt zich zorgen over deze plannen en is bang binnenkort op straat te staan. Voorzitter Felix Hermanns schreef een brandbrief aan de gemeente met daarin een pleidooi voor hulp bij het vinden van een nieuwe repetitie- en opslagruimte. Ook sprak hij in in de vergadering van de Commissie VROM op woensdag 14 oktober.

Hermanns heeft al langere tijd contact met wethouder Arthur Boone over huisvesting van de muziekvereniging. Dat De Harmonie in slechte staat is, weten de muzikanten al langer. Na overleg met Boone hebben zij het initiatief genomen rond te kijken naar een ander onderkomen.

Zo heeft MDVS heeft wethouder Boone voorgesteld te verhuizen naar de gymzaal aan de Armgardstraat. “We willen de gymzaal ombouwen tot een multifunctioneel verenigingsgebouw”, meldt Hermanns. “Kleine verenigingen die nu nog huisvesting zoeken, zoals het naaiatelier voor anderstaligen en de duivenvereniging, kunnen dan ook bij ons terecht. Ook koren en diverse andere verenigingen kunnen dan blijven repeteren. Het gebouw is perfect qua locatie, veilig en goed bereikbaar, goed geluidsdicht te isoleren en dicht bij de binnenstad voor eventuele optredens.”

MDVS heeft een pand nodig waar de grote instrumenten goed kunnen worden opgeslagen. “Instrumenten uit elkaar halen en opslaan is funest voor de stemming van het instrument en brengt veel extra kosten met zich mee die we er niet bij kunnen hebben.” In de gymzaal aan de Armgardstraat zou hier genoeg ruimte voor zijn. “We zouden een centrale opslag kunnen maken voor materialen voor evenementen, zoals klapstoelen, podiumdelen, verlengkabels en verlichting.” Een mooi plan, maar niet iets waar Boone brood in ziet. De sporthal aan de Armgardstraat staat eveneens op de nominatie om verkocht te worden.

En dat maakt MDVS op korte termijn dakloos. ‘Er wordt op een later moment gezocht naar nieuwe huisvesting voor MDVS’, werd de vereniging gemeld. Hermanns schrijft in zijn brief teleurgesteld te zijn in het besluit van het college. “Ik had een meedenkende wethouder verwacht die een positief antwoord of een aanreiking zou geven. Enige hulp of een richting tot oplossen van onze huisvestingssituatie was wel zo netjes geweest.” Hermanns benadrukt in zijn tekst het belang van het muziekcorps voor de stad. “Het is niet alleen een hobby voor veel mensen, maar ook van cultureel belang voor de Doesburgse samenleving. Wij zijn er met Koningsdag, Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht.”

Wethouder Arthur Boone benadrukte in de commissievergadering dat de muziekvereniging echt niet binnenkort op straat staat. “Het college is meer dan bereid om tot een oplossing te komen, maar dat is niet de taak van de gemeente alleen. Wij willen dit samen doen met de verenigingen, niet alleen MDVS, maar ook andere.” De wethouder geeft geen garanties, de gemeente is volgens hem niet alleen verantwoordelijk voor de huisvesting van verenigingen, maar zegt toe zich maximaal in te spannen.

De gemeenteraad van Doesburg bespreekt de vastgoednota op 29 oktober en neemt er dan waarschijnlijk ook een besluit over. Appie van Beek van de Stadspartij gaf alvast aan alleen in te stemmen met de plannen als er vooraf doelgericht met de verenigingen om tafel is gezeten en er een nieuw onderkomen is toegezegd. Van der Beek kondigde aan daartoe een motie in te willen dienen. Ook de andere partijen gaven aan het belang van de gebruikers van de gebouwen mee te laten wegen in hun besluit over de vastgoednota.