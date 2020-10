Muzikale presentatie over de fluit

DIEREN – Truus Siddré, fluitiste en muziekdocent, deelt woensdagmiddag 21 oktober in de Bibliotheek Dieren interessante wetenswaardigheden over de fluit. Ze neemt haar complete collectie aan fluiten mee en laat horen hoe ze klinken. Truus Siddré geeft blokfluit- en dwarsfluitles. Daarnaast is ze dirigent van koren en ensembles en geeft ze workshops over het maken van blokfluiten van bamboe. De muzikale presentatie over de blokfluit is van 15.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Vanwege de coronamaatregelen is vooraf of ‘aan de deur’ aanmelden verplicht. Dat kan online, via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of bij de Bibliotheek Dieren, tel. 0313-415476.