Muziekvereniging Klarenbeek zoekt muzikanten

KLARENBEEK – Het orkest van muziekvereniging Klarenbeek kan altijd nieuwe muzikanten gebruiken. Mensen die een blaasinstrument of slagwerk bespelen zijn welkom om eens te komen kijken of ze in het harmonie- of opleidingsorkest mee willen spelen.

Muziekvereniging Klarenbeek omschrijft zichzelf als een veelzijdige muziekvereniging met een harmonieorkest, opleidingsorkest en kinderkoor. Het harmonieorkest heeft op dit moment plaats voor verschillende blaasinstrumenten en slagwerkers. Het orkest speelt uiteenlopende muziekstijlen: musical, klassiek, origineel harmoniewerk, filmmuziek, pop en ga zo maar door. Er is plek voor zowel beginnende muzikanten als mensen die hun hobby weer willen oppakken. Wie momenteel zelf geen instrument heeft, kan er één in bruikleen krijgen.

Wie een keer wil komen kijken, sfeer wil proeven of meer informatie wil over de muziekopleiding of orkesten van Muziekvereniging Klarenbeek, is welkom op de repetitieavond, elke dinsdag van 19.45 tot 22.00 uur in het MFC aan de Bosweg. Meer informatie is te vinden op www.muziekverenigingklarenbeek.nl en verkrijgbaar via opleiding@muziekverenigingklarenbeek.nl.