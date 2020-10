MS Fonds zoekt collectanten

REGIO – Van 16 tot en met 21 november houdt het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Hiervoor worden nog collectanten gezocht, onder andere in Rheden, Brummen, Doesburg en Beekbergen. Collecteren ziet er dit jaar anders uit. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de collectanten met de bus langs de deur gaan. Ze kunnen ook een donatieflyer met QR-code door de brievenbussen in hun omgeving doen of online collecteren met een digitale collectebus.

De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Voor meer informatie of aanmelding: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.