Motoragent gewond bij ongeval in Dieren

DIEREN – Op de Doesburgsedijk in Dieren is een motoragent dinsdag 6 oktober gewond geraakt bij een ongeval.

Het eenzijdig ongeluk gebeurde even voor 18.30 uur ter hoogte van de Chinees Restaurant. Door onbekende oorzaak kwam de agent op zijn motor ten val. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft hem meegenomen naar het ziekenhuis. Een wegdeel werd afgesloten voor het verkeer.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink