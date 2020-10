Montmartre Markt van 4 oktober afgelast

DOESBURG – De gemeente Doesburg heeft de vergunning ingetrokken die was afgegeven voor de Montmartre Markt op zondag 4 oktober. De markt, die zou worden gehouden bij de Turfhaven, gaat derhalve niet door.

Na veelvuldig overleg heeft Burgemeester van de Meijs de vergunning ingetrokken naar aanleiding van de nieuwe noodverordening die op 29 september is ingegaan. Het oplopende aantal COVID-19 besmettingen speelt hierbij een grote rol en de burgemeester is van mening dat, ondanks de goede voorbereiding en organisatie, het niet verantwoord is om de Montmartre Markt op 4 oktober door te laten gaan. “We betreuren het deze beslissing te moeten noemen en hadden tot afgelopen maandagavond alle vertrouwen in het evenement en de organisatie. Echter, in deze tijd waarin de focus weer extra ligt op het vermijden van drukte, is een dergelijk omvangrijk evenement helaas echt onverantwoord”, aldus burgemeester Loes van der Meijs.

Henk Steinvoort, de organisator van de Montmartre Markt, begrijpt het besluit: “Hoewel het natuurlijk ontzettend jammer is van alle voorbereidingen, de kosten die zijn gemaakt en voor alle deelnemers en bezoekers van onze mooie Montmartre Markt, begrijpen wij de keuze van de gemeente om de vergunning in te trekken. We kunnen geen onnodig risico lopen nu, zodat we in de toekomst hopelijk weer zonder beperkingen kunnen genieten van dit mooie evenement.”