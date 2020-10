EERBEEK/TWELLO – Op verzoek van veel luisteraars gaat het dialectprogramma Mo’j is luusteren weer terug in de tijd. Zaterdag 31 oktober wordt de uitzending gevuld metfragmenten uit de eindejaarsuitzending van 2003.

Vijf jaar lang organiseerde LOV-radio het eindejaarsprogramma ‘Plat ut joar uut’. De start was op 30 december 2003 in het Stationskoffiehuis in Twello. De opnamen van deze eerste editie zijn bewaard gebleven. Op zaterdag 31 oktober wordt ‘Het beste van Plat ut joar uut 2003’ uitgezonden door de lokale omroepen Radio Voorst en De Veluwezoon met de mooiste nummers van dit programma. Twee uur kan men luisteren naar de artiesten uit deze streek, zoals Gerrit Scherpenzeel als slager, duo Hennie en Johan Wansink met liedjes, Tinus van ‘t Slyck met gedicht, Jos Achtereekte met voordracht, Johan Oolman en Dientje Bleumink gaan naar de rommelmarkt, duo Jenny en Lien met liedje en Harmonica duo Annie en Marie met een gezellig medley.

Het wordt voor velen een verrassing om ook personen te beluisteren die inmiddels zijn overleden. Zo kan men onder meer luisteren naar Thea Kruitbosch met gedichten, Joke Sanders met moppen, Dien Ter Horst met veurdracht, Veluws Duo met liedjes, Hendrik Jan uut Twelle met veurdracht over zijn schoonmoeder en de Isseltrekkers met accordeonmedley.

‘Mo’j is luusteren terug in de tied’ wordt op 31 oktober van 10.00 tot 12.00 uur uitgezonden door RTV Voorst (105.3 FM) en RTV Veluwezoom (107.5 FM). Ook is het programma via internet te beluisteren op beide lokale omroepen. Een herhaling is er op woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.