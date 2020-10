Mogelijk verlichting van kunstwerk Brummens viaduct

BRUMMEN – Dorpsraad Brummen en gemeente Brummen hebben afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het kunstwerk op het viaduct Cortenoeverseweg. Deze afspraken zijn onlangs ondertekend door burgemeester Alex van Hedel en Henk Poldermans en Christel Dekker van de Dorpsraad. Dit onder toeziend oog van Hans de Geest, ambtenaar van de gemeente Brummen die het project vanaf het begin begeleidde, en Chris Frencken, lid van de werkgroep en initiatiefnemer van het project.

Het streetart kunstwerk onder het viaduct is in 2019 gerealiseerd onder auspiciën van Dorpsraad Brummen. Kunstenares Rosalie De Graaf maakte het ontwerp, stadsdichter EVA een gedicht en door middel van crowdfundingsacties, subsidies en sponsoren werd het ook daadwerkelijk gerealiseerd. Kinderen van de basisscholen Expeditie 24/7 en Kindcentrum het P@rk mochten gekleurde verfhandjes bij het gedicht maken.

Nu zijn er dus afspraken gemaakt over het onderhoud van het kunstwerk. Dit gaat de Dorpsraad doen, bijvoorbeeld door een paar keer per jaren onkruid te verwijderen of zaken te herstellen in geval van schade. Het onderhoud van het viaduct is formeel de taak van de provincie Gelderland, maar die heeft dat weer gedelegeerd naar de gemeente Brummen. In de afspraken staat onder andere dat de Dorpsraad op de hoogte wordt gehouden als er bijvoorbeeld werkzaamheden aan het viaduct worden uitgevoerd.

Hiermee is voor de Dorpsraad het project nog niet klaar. Er wordt nagedacht over het uitlichten van het kunstwerk door mooie verlichting. Er is nog geld over en de Dorpsraad gaat een plan opstellen om te kijken of dit idee ook haalbaar is.