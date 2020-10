Mindfulness stiltedag

HALL – Op zondag 25 oktober is het de Landelijke Dag van de Stilte. Mindfulness trainer Jantine Peters uit Hall houdt die dag daarom in haar meditatieruimte een stille mindfulness oefendag. Helemaal stil is het niet, omdat Jantine met haar stem diverse oefeningen zal begeleiden, zoals een lichaamsverkenning, bewegingsoefeningen en diverse meditaties, zittend, liggend of lopend. Deze stiltedag is een dag van rust. Een dag van tijd en ruimte helemaal voor jezelf. De stiltedag start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Tussen de middag wordt een vegetarische lunch aangeboden. Vanwege corona dienen deelnemers een mondkapje te dragen en zelf een badhanddoek mee te nemen. De stiltedag wordt gehouden in natuurboerderij de Mhene, Lendeweg 4a in Hall.

www.aandachtgeeftjekracht.nl

Tel. 06-17369599