Mindful wandelen

HALL – Mindfulnesstrainer Jantine Peters begeleidt zondag 18 oktober een stiltewandeling. De wandeling start om 11.00 uur in de cursusruimte van natuurboerderij De Mhene aan de Lendweg 4a in Hall. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en voert door de Eerbeeksche Hooilanden en de aangrenzende Empese en Tondense Heide. Deelnemers krijgen praktische suggesties om hun opmerkzaamheid tijdens het wandelen te verhogen. Onderweg wordt af en toe stilgestaan voor een oefening. Na afloop is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. De wandeling duurt tot ongeveer 13.00 uur. Deelname kost 7,50 euro. Opgave kan bij Jantine Peters via info@aandachtgeeftjekracht.nl of tel. 06-17369599.

www.aandachtgeeftjekracht.nl