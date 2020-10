Minder kans op duikeling in kanaal

LOENEN – Ondanks de geplaatste snelheidsborden wordt er langs het Apeldoornsch Kanaal nog vaak te hard gereden. Er gebeuren langs het kanaal op Kanaal Zuid bij Loenen helaas nog regelmatig ongelukken. Vooral in de bocht nabij camping De Bosgraaf in Loenen gaat het nog wel eens mis. Het komt voor dat auto’s dan in het kanaal belanden, met alle gevolgen van dien. Dikwijls is aangedrongen op meer maatregelen. Die zijn er nu genomen.

Over een flinke afstand is aan de zijde van het kanaal langs de weg een vangrail aangebracht om te voorkomen dat men bij een aanrijding doorschiet in het water. Het is een robuuste afscheiding geworden van ijzer en hout. In Dieren was deze afscheiding op een lange afstand ook al aangebracht langs het kanaal.

Op dezelfde plek nabij de toegangsweg naar De Bosgraaf zijn kort geleden enkele bomen gekapt. Omdat nu enkele bomen last kregen van de hete zon en de bast dreigt te verbranden, zijn de bomen omwikkeld met jute.

Foto: Martien Kobussen