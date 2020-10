Middelste Molen en De Arend werken samen

DOESBURG / LOENEN – Papierfabriek de Middelste Molen in Loenen en de historische boekdrukkerij De Arend in Doesburg gaan samenwerken. De Arend gaat met handgezette letters uitnodigingskaarten drukken op het handgeschept papier van De Middelste Molen.

Het is uniek dat de twee historische ambachten, het papierscheppen en boekdrukken, op deze wijze samenkomen. Zowel bij de Middelste Molen als bij De Arend is te zien hoe dit vroeger in zijn werk ging. Op beide adressen liggen voorbeelden en kan men ook kaarten bestellen.

De Middelste Molen in Loenen produceert al sinds 1622 papier. Het is de enige papierfabriek in ons land die nog in de oude staat bewaard is gebleven. Zij produceert op authentieke wijze allerlei soorten papier, waaronder het handgeschepte witte papier voor deze kaarten.

De Arend in Doesburg is 50 jaar geleden begonnen met het verzamelen van oude drukkersmaterialen. Er wordt uitsluitend gewerkt met losse loden en houten letters, ornamenten en clichés. Er staan in het museum zeven persen, die tijdens de bezoektijden regelmatig in gebruik zijn.

Foto: Ina Timmer

www.demiddelstemolen.nl

www.boekdrukkerijdearend.nl

Foto: Links Arie Niks van De Arend en rechts Gert van Harten van De Middelste Molen