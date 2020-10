Meevallers en bezuinigingen zorgen voor positief resultaat in Rheden

GEM. RHEDEN – Door extra bezuinigingen door te voeren, lukt het de gemeente Rheden toch een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. De maatregelen moeten het resultaat onder de streep ombuigen van een tekort van 1,88 miljoen naar 1,56 miljoen in de plus.

Wethouder Dorus Klomberg is voorzichtig positief over de begroting. “We hebben het nog steeds moeilijk, maar ik zie wel een stijgende lijn. Ik ben weer positief gestemd.” Hij presenteerde vrijdag de Actualiteitenrapportage, een pakket met maatregelen en recente ontwikkelingen dat een optimistischer toekomstbeeld voorschotelt.

Dat er straks weer een positief getal op de balans staat, komt deels door meevallers. Zo is er de uitkering van het Rijk fors hoger dan verwacht en heeft Den Haag ook extra geld overgemaakt voor bijstandsuitkeringen. Dit samen bracht 1,5 miljoen op. Verder zorgt een andere manier van begroten voor een flink voordeel. Zo wordt er voor de toekomst niet langer gewerkt met geïndexeerde cijfers, de verwachte inflatie wordt niet ingecalculeerd. Iets dat komend jaar nog geen effect heeft, maar op de lange termijn een positief effect op de balans heeft. De nieuwe wettelijke eis om investeringen in de openbare ruimte niet meer in één keer op de begroting te zetten, maar ze verspreid over meerdere jaren af te schrijven, geeft dit jaar al een positief verschil van 1 miljoen.

Daarnaast presenteert het college een flink pakket aan maatregelen, waarbij volgens Klomberg geprobeerd is de pijn zoveel mogelijk te verdelen. Op verschillende plekken in de begroting wordt er gekort. Zo krijgt het Sportbedrijf 10.000 euro minder, moet cultuurbedrijf RIQQ 15.000 euro inleveren en is er 16.000 euro minder beschikbaar voor erfgoed. Daarnaast is er minder geld voor innovaties op het gebied van Wmo (75.000 euro), de 50 meest hulpbehoevende zorgcliënten (75.000 euro) en re-integratie van van mensen uit de bijstand (175.000 euro). Een andere werkwijze op het gebied van communicatie moet 40.000 euro besparen in de klimaataanpak.

Verder wil de gemeente meer inkomsten genereren door de OZB te verhogen met 6 procent (5 procent verhoging en 1 procent inflatie). Dit moet 425.000 euro per jaar opbrengen.

De gemeenteraad van Rheden bespreekt de Actualiteitenrapportage dinsdagavond 20 oktober. Op donderdag 19.30 uur is er een voorbereidende raadsvergadering. Wie zich aanmeldt via griffie@rheden.nl kan tijdens deze vergadering inspreken. Op dinsdag 10 november is vanaf 14.00 uur de begrotingsbehandeling en de besluitvormende raadsvergadering. Alle vergaderingen zijn online te volgen.