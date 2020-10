Martinikerk gaat in de steigers voor groot onderhoud aan ramen

DOESBURG – Het is hoog tijd voor groot onderhoud aan de glas-in-loodramen en dus gaat de Martinitoren in Doesburg vanaf half oktober in te steigers. Tot eind dit jaar wordt er gewerkt om de ramen in goede staat te herstellen.

Door structureel periodiek onderhoud uit te voeren, blijft de Martinikerk in goede staat. Voor sommige restauratiewerkzaamheden is regulier onderhoud echter niet voldoende en dienen er soms ingrijpende werkzaamheden plaats te vinden. Dit is ook het geval bij de natuursteen montants (stijl in het raam), traceringen en aansluitingen met de glas-in-loodramen aan de oostkant en zuidzijde van de kerk, aan de markt.

Uit inspectie van de Monumentenwacht is gebleken dat er bij bovengenoemde onderdelen groot herstel noodzakelijk is. De onderhoudstoestand is de afgelopen jaren sterker verslechterd dan eerder ingeschat. Herstel is nodig, niet alleen voor behoud van de historische waarde van de Martinikerk, maar ook in het kader van duurzaamheid. Als gevolg van de slechte aansluitingen met de glas-in-loodramen treedt er namelijk sterke tocht op in het kerkgebouw, waardoor veel kou de kerkzaal binnenkomt.

De firma De Vries uit Hummelo pakt deze klus op en gaat hier vanaf half oktober mee aan de slag. Er komen steigers aan de zuid- en oostgevel en er wordt deels met een hoogwerker gewerkt. Alle aansluitingen tussen de natuursteen onderdelen en de glas-in-loodramen worden beoordeeld en waar nodig hersteld. Ook vindt herstelwerk plaats van de natuurstenen lijst boven de toegangsdeur van de kerk aan de marktzijde. Als het weer meewerkt, zijn de werkzaamheden tegen het eind van het jaar afgerond. Tijdens de werkzaamheden kan een flinke rij parkeerplaatsen niet worden gebruikt. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken en de beheerders van de Martinitoren hopen op begrip voor de situatie.

De restauratiekosten worden gedekt uit de rijksubsidie en uit bijdragen van de Protestantse gemeente te Angerlo-Doesburg, van fondsen en stichtingen: Brantsen Stichting, Gestichten Doesburg, Ridderlijke Duitsche Orde en van Stichting Behoud Martinikerk (Stibema).