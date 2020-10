Mantelzorgcafé Doesburg nu ook in de avond

DOESBURG – Op dinsdag 27 oktober is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé in Doesburg, dit keer voor het eerst in de avond. Dit geeft ook werkende mantelzorgers de gelegenheid elkaar te ontmoeten. De bijeenkomsten in de ochtend blijven daarnaast gewoon doorgaan.

Het Mantelzorgcafé is bedoeld voor iedereen die voor langere periode zorgt voor iemand in de omgeving, een ouder, partner, kind of een andere naaste. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Deelnemers aan het Mantelzorgcafé kunnen elkaar tot steun zijn, maar ervaren een bijeenkomst vaak ook als ‘er even tussenuit zijn’. Er is een mantelzorgconsulent aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het Mantelzorgcafé wordt op dinsdag 27 oktober gehouden van 19.30 tot 21.00 uur in De Linie. Deelname is gratis, evenals koffie en thee. Om de anderhalvemeterregel te kunnen toepassen, is reserveren noodzakelijk. Dit kan via tel. 0544 – 820000 of info@vithulpbijmantelzorg.nl.

www.vithulpbijmantelzorg.nl