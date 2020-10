BRUMMEN – Knooppunt Mantelzorg Brummen verzorgt op woensdag 7 oktober een informatiebijeenkomst met de titel Mantelzorg en levenstestament. Notaris Bloem uit Brummen geeft mantelzorgers en hun naasten uitleg over wat er in het levenstestament kan worden geregeld en waarom dit van belang kan zijn. Hoe werkt het als een mantelzorger de taak van belangenbehartiger? De bijeenkomst wordt gehouden in Plein Vijf in Brummen, duurt van 19.30 tot 21.30 uur en is gratis bij te wonen. Opgave kan tot en met woensdag 30 september via mantelzorg@welzijnbrummen.nl of tel. 0575-561988.