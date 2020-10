Lydie Walgemoed 40 jaar in dienst bij Bibliotheek

BRUMMEN – Dit jaar is Lydie Walgemoed (62) uit Brummen veertig jaar in dienst bij de Bibliotheek. De medewerkers Informatie & Advies is begonnen in de vestiging Brummen en vervolgens naar Graafschap Bibliotheken in Zutphen gegaan om in de frontoffice te werken. De afgelopen jaren is ze werkzaam voor beide Bibliotheken.

Lydie kijkt tevreden terug op tijd bij de bibliotheken. “Veertig jaar is natuurlijk best een lange periode om werkzaam te zijn voor een werkgever. Je maakt dan een heleboel mee. In al die jaren is veel veranderd in het vak en in het werken bij de Bibliotheek. Ik ben begonnen met het samenstellen van de collectie. Dan kies je uit een uitgebreid aanbod de verschillende boeken en dvd’s uit voor een aantal Bibliotheken. Ik zorgde voor een evenwichtige collectie, waarin verschillende genres waren opgenomen en probeerde goed op de hoogte te blijven van het aanbod en mijn vakliteratuur bij te houden. We zijn destijds gestart met kaartensystemen, daarna deed de computer zijn intrede en kregen we aanvullende cursussen om de digitale vaardigheden te ontwikkelen. We organiseren nu allerlei activiteiten en lezingen samen met externe partners. Nieuw is tegenwoordig de Bibliotheek op school en dat het Taalhuis onderdeel is geworden van de Bieb. Ik vind de combinatie van achter de schermen werken en contact hebben met de klanten erg leuk. Het is een heel breed vak en wat natuurlijk heel belangrijk is, ik heb hele fijne collega’s. Samen probeer je er zo goed mogelijk voor de klanten te zijn en te zorgen dat de Bibliotheek een prettige ontmoetingsplaats is voor iedereen”, aldus een enthousiaste Lydie.