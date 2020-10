Looproutes voor ouderen in Doesburg

DOESBURG – Na een jaar van voorbereiding worden er in Doesburg drie looproutes voor ouderen en anderen die minder goed ter been zijn in gebruik genomen. Officieel gebeurt dat op donderdag 8 oktober om 16.30 uur aan het einde van de Van Brakellaan bij het bruggetje bij Grotenhuys: bij het startpunt van de zogenoemde Gulikersroute. Naast deze route zijn de Colenbranderroute en de Kindervreugdroute gerealiseerd.

De looproutes verbinden concentraties van ouderenhuisvesting met mooie plekjes en de gezelligheid van de binnenstad en zijn voorzien van voldoende bankjes om even te kunnen gaan zitten: om uit te rusten, maar ook om van de omgeving te genieten, een praatje te maken, of comfortabel naar de binnenstad te kunnen wandelen.

Het idee van de looproutes komt van wijkverpleegkundige Diana Melgers: “Te vaak blijven mensen thuis omdat ze wat kortademig of minder goed ter been zijn. Dat is jammer, want zonder voldoende beweging gaat de gezondheid achteruit, herstellen mensen minder snel en ligt vereenzaming op de loer.” Voormalig huisarts Gulikers was blij met het idee en heeft daarom de volledige opbrengst van haar afscheid – na 35 jaar huisarts te zijn geweest in Doesburg – aan het project geschonken. Ze wilde daarmee ook benadrukken dat voldoende beweging ontzettend belangrijk is voor een goede gezondheid en zelfs kan helpen om dementie tegen te gaan.

Met aanvullende financiële ondersteuning van de Gestichten Doesburg en de gemeente Doesburg konden alle bankjes worden aangekocht. De bankjes zijn door medewerkers van de gemeente Doesburg geplaatst. Ook hebben zij de routes voorzien van routenaamborden. De gemeente zal zorgdragen voor het onderhoud van de bankjes.

Vanaf vrijdag 9 oktober zijn mooie folders met routebeschrijvingen en een plattegrond gratis af te halen bij de balie van de gemeente, warenhuis Staarink en de balie van de bibliotheek op de Linie. De folders zullen ook worden verspreid in de appartementencomplexen die in de buurt van de routes liggen en waar veel ouderen wonen.

Maarten Lindner maakt voor DoesburgTV een reportage van de opening van de looproutes. Stichting Doesburgerinitiatief hoopt dat de looproutes voor veel ouderen en anderen die minder goed ter been zijn een stimulans zijn om de deur uit te gaan, te bewegen, anderen te ontmoeten en te genieten van de vele mooie plekjes die Doesburg rijk is.