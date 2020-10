Looproutes voor ouderen in Doesburg officieel geopend

DOESBURG – Donderdagmiddag 8 oktober, op de laatste dag van de Week tegen Eenzaamheid, zijn in Doesburg verschillende looproutes voor ouderen officieel geopend. Ook werd een mooie folder gepresenteerd met de plattegrond en beschrijving van de routes. Er zijn drie routes uitgezet van 800 tot 1100 meter lang: de Gulikersroute, de Colenbranderroute en de Kindervreugdroute.

Gedwongen door het slechte weer kon de opening niet zoals gepland buiten plaatsvinden bij het bruggetje bij Grotenhuys, maar werd er een bijeenkomst gehouden in de ontmoetingsruimte van Grotenhuys. Daar vroeg Tanja Kruk, voorzitter van Stichting Doesburgerinitiatief, Diana Melgers van Sensire om de openingshandeling te verrichten, omdat Diana in het voorjaar 2019 het idee opperde om looproutes voor ouderen in Doesburg aan te leggen.

In aanwezigheid van onder meer bewoners van Grotenhuys, Hanzehave en De Bongerd, voormalig huisarts Gulikers en bestuursleden van de Gestichten Doesburg en de Seniorenvereniging Doesburg onthulde Diana de drie borden met namen van de verschillende routes.

Stichting Doesburgerinitiatief is blij dat de routes na ruim een jaar van voorbereiding in gebruik kunnen worden genomen en hoopt dat veel ouderen zich aangetrokken zullen voelen om wat vaker de deur uit te gaan voor een wandeling langs prachtige plekjes of naar de gezelligheid van de binnenstad. De routes zijn voorzien van voldoende bankjes om onderweg even uit te kunnen rusten, van de omgeving te genieten of een praatje te maken. De folder met plattegrond en routebeschrijvingen is gratis af te halen bij de balie van het gemeentehuis, de bibliotheek op De Linie, de Gasthuiskerk en bij warenhuis Staarink.

Tanja Kruk bedankte de gemeente Doesburg, de Gestichten Doesburg, voormalig huisarts Gulikers en Plusfit, die de routes met hun bijdragen financieel mogelijk hebben gemaakt. Een speciaal bedankje ging naar de medewerkers van de gemeente voor het plaatsen van de bankjes.

Spontaan bedankte Erik ter Beek – toezichthouder Groen van de gemeente – de stichting Doesburgerinitiatief voor de fijne samenwerking. Wat hem betreft volgen er meer looproutes.

Door Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys werd bekend gemaakt dat er per heden een rolstoel en binnenkort nog een rollator geleend kan worden voor mensen die wat slechter ter been zijn. Deze staan voor de ontmoetingsruimte veilig op slot. Door te bellen naar tel. 06-47250016 krijgt men de code waarmee het slot is te ontgrendelen. Zeker in de zomer met veel toeristen is dit een welkome faciliteit en kan toch een van de routes gelopen worden.

Foto: Hanny ten Dolle