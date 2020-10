Loenermark zoekt secretaris

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark is op zoek naar een nieuwe secretaris. Gezocht wordt iemand die onder andere de stukken voor de bestuurs- en ledenvergaderingen wil verzorgen, de verenigingscorrespondentie op zicht neemt, het archief beheert, contacten met KNVB en andere instanties onderhoudt, aanspreekpunt wordt voor de kantinecommissie en verantwoordelijk wordt voor ‘lief en leed’ binnen de vereniging. De nieuwe secretaris is accuraat, communicatief vaardig, heeft kennis van MS Office en is goed bereikbaar. Belangstellenden die zich willen aanmelden of meer informatie wensen, kunnen een e-mailtje sturen naar voorzitter Timon Luesink: bestuurskamer@vvloenermark.nl.