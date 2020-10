Livestream Intercontinental Ensemble

BEEKBERGEN – Op uitnodiging van Beekbergen Klassiek speelt het Intercontinental Enemble zaterdag 10 oktober in de Oude Kerk in Beekbergen. Er zijn twee concerten, die beide al zijn uitverkocht. Daarom heeft de organisatie besloten het concert van 16.00 uur live via internet uit te zenden. Donateurs krijgen sowieso een link om de voorstelling te volgen, andere belangstellenden kunnen deze aanvragen via info@beekbergenklassiek.nl.

Het Intercontinental Ensemble is een negenkoppig ensemble bestaande uit vier strijkers en vijf blazers. Het jonge ensemble werd in 2012 in Amsterdam opgericht. De leden komen van verschillende continenten en landen zoals Mexico, Spanje, Portugal, Tsjechië, Luxemburg en Nederland. Naast de uitvoering van origineel nonetrepertoire richt het ensemble zich op het maken en spelen van zelfgemaakte arrangementen. De muzikanten blazen bekende werken nieuw leven in.

In Beekbergen speelt het Intercontinental Ensemble het Nonet van Bohuslav Martinu en Symfonie N.4 van Felix Menselssohn.