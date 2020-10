Literair Café over Jan Mankes

EERBEEK – Maandag 28 september hield Werkgroep Taalmarkt haar halfjaarlijkse lLiterair café. Omdat in 2020 herdacht wordt dat de schilder Jan Mankes 100 jaar geleden in Eerbeek overleden is, was hij het onderwerp van deze avond.

In het Eerbeekse Pater Dekkerhuis waren de op 1.5 m afstand beschikbare stoelen bezet met geïnteresseerde luisteraars. Zij konden van harte genieten van de interessante lezing door kunsthistorica Marguerite Tuijn. Haar 25 jaar aan ervaring kwam tot zijn recht in de presentatie waarbij zij, naast het tonen van diverse werken van Mankes, niet alleen diens onderwerpkeuze, achtergronden en levensverhaal besprak, maar ook datgene waardoor hij werd geïnspireerd. Jan Mankes heeft met name in zijn laatste levensjaren te Eerbeek veel werken gemaakt.

Na de lezing was er ruimte voor vier deelnemers aan het open podium. Achtereenvolgens waren dat Freek Toevank, Jannie Bakker, Anja Cohen en Trudy Dijkstra. Omdat er deze keer geen beperking in deelname was voor ‘lokaal talent’ en het wedstrijdelement ontbrak werd de prijs De Kleine Geit niet uitgereikt.

Na afloop bleken diverse mensen in het publiek verrassende uitgaven en verhalen te hebben meegebracht en spraken hun complimenten uit voor de informatieve avond.

Op de site van de Stichting 100 jaar Jan Mankes is nadere informatie te vinden over activiteiten om Mankes te gedenken waaronder de Mankeswandeling, data van lezingen en een bijzondere expositie. Ook verscheen er in 2020 een speciaal boek met de titel Kijk Jan Mankes. De werkgroep Taalmarkt beraadt zich op dit moment over het al dan niet doorgaan van het jaarlijks Groot Brummens Dictee.