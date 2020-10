HOOG-KEPPEL/DREMPT – Maandag 2 november zijn de St. Joriskerk in Voor-Drempt en de Dorpskerk in Hoog-Keppel open van 17.00 tot 19.00 ter gelegenheid van Allerzielen. Buiten op de begraafplaats branden lichtjes. Binnen in de kerk is iedereen welkom om een kaarsje aan te steken voor een geliefde die overleden is.