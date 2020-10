Lezing over toepassing van steenmeel

HOENDERLOO – Ecoloog Joost Vogels verzorgt zondag 1 november een lezing getiteld Steenmeel. Dit doet hij tussen 10.00 en 11.00 uur in het paviljoen van Park de Hoge Veluwe. Vogels bespreekt in deze lezing wat steenmeel is en hoe dit wordt ingezet in de strijd tegen verzuring en vermesting van de grond in natuurgebieden.

Joost Vogels is senior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Sinds 2006 verricht hij in deze functie onderzoek naar de fauna van heidesystemen in relatie tot aantasting en herstelbeheer. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het identificeren van knelpunten in de voedselkwaliteit voor hogere organismen in de voedselketen als gevolg van verzuring en vermesting en de invloed van herstelmaatregelen hierop. Met de verzamelde data ontwerpt en evalueert hij nieuwe herstelmaatregelen, waarbij het toedienen van bodemmineralen (steenmeel) momenteel het belangrijkste onderwerp van onderzoek is. Hierbij streeft hij naar het opheffen van knelpunten die heidekarakteristieke soorten ondervinden als gevolg van verzuring en vermesting.

Steenmeel wordt sinds enkele jaren toegepast in De Hoge Veluwe, waarbij de schaal steeds verder vergroot wordt. In september en oktober 2020 is steenmeel per helikopter uitgestrooid op de open plekken in voormalige bosgebieden en op heidepercelen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

De lezing begint om 10.00 uur. De entree bedraagt euro per persoon, exclusief entree tot het Park. Reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.