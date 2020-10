Lezing over de schoonheid van de sterren

DIEREN – Amateurastronoom Floris-Jan van der Meulen verzorgt dinsdagavond 6 oktober een lezing in de bibliotheek in Dieren. Hij vertelt over de schoonheid van de sterren en bezoekers krijgen de gelegenheid om zelf met een telescoop de sterrenhemel te bekijken.

Floris-Jan van der Meulen is amateurastronoom en oprichter van Sterrenwacht Presikheaven in Arnhem. Van jongs af aan is hij geïnteresseerd in alles wat met het universum te maken heeft. “De nacht heeft zoveel te bieden. Overal, ook op de allergrootste schaal in de natuur – het heelal – is schoonheid te vinden”, zegt Van der Meulen.Astronomie is voor iedereen, van alle culturen en van alle leeftijden. Het enige wat je nodig hebt, is een goede telescoop.”

De lezing begint dinsdag 6 oktober om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Bijwonen kost 5 euro voor leden van de bibliotheek en 7,50 euro voor niet-leden. Aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of bij de Bibliotheek Dieren, tel. 0313-415476.