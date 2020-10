Lezing over Biodivers Boeren

BRUMMEN – Naar aanleiding van de publicatie van haar boek Biodivers Boeren verzorgt Rosemarie Slobbe dinsdag 27 oktober een lezing in Brummen. Dit doet zij op uitnodiging van stichting Het Anker.

Landbouweconoom Rosemarie Slobbe schreef samen met Jan Willem Erisman het boek Biodivers Boeren. Een grote biodiversiteit is essentieel voor onze

voedselzekerheid en gezondheid. Veel voedselproducenten voelen zich gedwongen veel en goedkoop kilo’s en liters te produceren. Dat gaat op lange termijn ten koste van de biodiversiteit, en dus van onze voedselzekerheid en gezondheid.

Dit roept vragen op. Hoe kun je als boer zo biodivers mogelijk produceren zonder dat het inkomen kost? Of anders gezegd: Hoe kun je als voedselproducent zo veel mogelijk profiteren van natuurlijke processen en niet planten te dwingen om te groeien met maatregelen die steeds meer geld kosten, en ten koste gaan van de biodiversiteit? En, boeren verrichten ook landschapsdiensten die op een andere manier dan via de afzet van voedsel gewaardeerd kunnen worden. Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Het boek Biodivers Boeren reikt antwoorden aan. Schrijfster Rosemarie Slobbe geeft in haar lezing voorbeelden uit de praktijk.

Stichting Het Anker in Brummen heeft grond in eigendom en verpacht die alleen aan biologische of biodynamische boeren. Het geld komt van vrienden,

familie en klanten van de aangesloten boeren, de leningverstrekkers krijgen zo meer rente dan op een spaarrekening bij een bank. Om zo de biodiversiteit te

bevorderen en zo ook de voedselzekerheid en de gezondheid in de toekomst te helpen.

De landbouw staat voor grote veranderingen. Zowel Het Anker als schrijfster Rosemarie Slobbe wil bijdragen aan de komende transitie. Belangstellenden zijn welkom om de lezing op dinsdagavond 27 oktober vanaf 20.00 uur bij te wonen in Plein 5 in Brummen. De entree is vrij. Vragen worden op prijs gesteld. In verband met de coronamaatregelen is vooraf opgeven gewenst. Dit kan bij Julia Land via lezing@hetankerbrummen.nl.