Lekker blijven fietsen met hulp van de fietsschool

DIEREN – Zeker op het zadel zitten. Dat is het doel van de fietsinformatie-ochtend en -middag voor 65-plussers die donderdag 15 oktober wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren.

De meeste fietsers doen dit al zo lang als zij zich kunnen herinneren. Maar bij het ouder worden ontstaat weleens de vraag hoe lang dat nog goed, veilig en plezierig gaat. Iedereen twijfelt weleens bij een lastig bochtje, een drukke kruising of een mul bospad. Zeker op de fiets stappen, is de beste remedie.

Tijdens deze informatiebijeenkomsten kijken fietsdocenten van de Fietsersbond naar de afstelling van de fiets, naar hoe de gebruiker op- en afstapt en er is een fietsparcours waar deelnemers hun behendigheid kunnen testen. De fietsers krijgen tips mee en, als zij dat willen, een spiegeltje voor op de fiets. De bijeenkomsten worden afgesloten met een kop koffie of thee en een korte verkeersquiz.

Er is een bijeenkomst in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur en in de middag van 13.15 tot 15.15 uur. Er kunnen maximaal 18 personen per groep meedoen. Deelnemers nemen hun eigen fiets mee. het grootste deel van de dag is buiten, op het terrein van de Ontmoetingskerk. Aanmelden vooraf is verplicht en kan door een e-mail te sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Vermeld ook de voorkeur voor de ochtend en de middag.

Het programma wordt gratis aangeboden door de gemeente Rheden, in samenwerking met de koepel voor de seniorenbonden Rheden/Rozendaal en de Fietsersbond.