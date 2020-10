Ledenvergadering DWV in de openlucht

DOESBURG – Op 17 september heeft de Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de openlucht. Ook DWV ervaart de financiële gevolgen van de coronacrisis en heeft helaas toch een contributieverhoging moeten toepassen. Desalniettemin is er een lichte groei in het ledenaantal.

Tom Kets werd benoemd tot erelid. Paul Hamer werd benoemd tot lid van verdienste. Aan vier andere personen, die niet aanwezig waren, worden nog de oorkondes uitgereikt. Met een oproep aan de leden om zitting te nemen in commissies, mee te werken aan acties en dergelijke sloot voorzitter Walther Eenstroom deze bijzondere, maar positieve algemene ledenvergadering.