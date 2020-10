Landschapsgesprek over lokaal voedsel

BRUMMEN – Het Landschapsgesprek Brummen gaat dit jaar over voedsel uit ons eigen landschap. Het gesprek wordt gehouden op maandag 9 november en verloopt online.

Meer voedsel uit ons eigen landschap eten heeft allerlei voordelen. Boeren krijgen een betere prijs en meer waardering, consumenten krijgen gezonder voedsel en een mooier landschap en de natuur krijgt meer vogels en insecten. In het Landschapsgesprek gaan de deelnemers op zoek naar wat bewoners kunnen doen om Brummense boeren te stimuleren rechtstreeks voedsel te gaan leveren en tegelijk te zorgen voor een mooier en rijker landschap.

Het Landschapsgesprek vindt dit jaar digitaal plaats. “Verwacht een inspirerende happening met moderne digitale middelen, met korte live-presentaties waarbij u vragen kunt stellen”, meldt het organiserende Landschapsnetwerk. In kleine groepjes worden zinvolle acties bedacht.

Het Landschapsgesprek begint om 20.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Wie mee wil doen, kan zich tot uiterlijk 30 oktober aanmelden bij de secretaris van het Landschapsnetwerk Brummen, Joop van Goozen via joopvangoozen41@gmail.com. Op www.landschapsnetwerkbrummen.nl is het programma van de avond te vinden.

Het Landschapsgesprek wordt georganiseerd door het Landschapsnetwerk Brummen, in samenwerking met de Gemeente Brummen en Bureau Happyland.