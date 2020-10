Kunstexpositie in Ontmoetingskerk

DIEREN -De Dierense kunstenares Sya de Nooyer exposeert tot en met 10 december in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Het is een kleine, maar veelzijdige expositie. Het gaat onder meer om een gouache, foto’s en een steendruk. In enkele werken zijn technieken gecombineerd. De werken zijn op dinsdagen te bezichtigen van 10.30 tot 12.00 uur en op donderdagen van 10.00 tot 11.30 uur.