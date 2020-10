DIEREN – In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 oktober wordt in de wijk Dieren Noordoost voor de vijfde keer een kunstroute Kunst bij de Buren gehouden. Twintig vrijetijdskunstenaars tonen twee dagen, tussen 12.00 en 17.00 uur, een selectie van hun werk achter de ramen in het wijkcentrum De Drieschaar, basisschool de Expeditie en kinderopvang Marron (Meidoornlaan 197). Mogelijk is er ook livemuziek te horen. Er zijn veel schilderijen, maar ook beeldhouw- en houtdraaiwerk en foto’s te bewonderen. De organisatoren willen met dit initiatief naast de interesse voor kunst ook de sociale cohesie in de wijk vergroten.

www.kunstbijdeburen.nl