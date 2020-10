Koffieochtend over Niet Aangeboren Hersenletsel

KLARENBEEK – In Klarenbeek zijn onlangs de Koffieochtenden weer van start gegaan. De eerste bijeenkomsten werden gevuld met, naast een gezellig kopje koffie, een interessante workshop over acupunctuur, live-muziek van Ramble On en een fietstocht en avondwandeling. Ook werd er buiten fanatiek jeu de boules gespeeld.

De aanwezige gasten waren blij dat de activiteiten weer zijn opgestart. Nu, met de nieuwe coronamaatregelen, gaan helaas veel van de geplande activiteiten niet door. Dit najaar zijn er geen bingo’s en worden er geen herfstbakjes gemaakt tijdens de Klarenbeekse Koffieochtend. Wel is er wekelijks jeu de boules en een gratis bakje koffie of thee. Iedere eerste en derde woensdag van de maand wordt er om 9.30 uur een wandeling gemaakt vanaf het MFC aan de Bosweg 14. De afstand is tussen de 6 en 8 kilometer.

De Klarenbeekse Koffieochtend heeft woensdag 28 oktober een interessante lezing, getiteld ‘NAH, wat moet je er mee’ door Frank Willem Hogervorst, auteur van het boek ‘NAHgenoeg niets te zien’. Hierin beschrijft hij de eerste jaren na een motorongeluk eind 2014, dat een Niet Aangeboren Hersenletsel tot gevolg had. Deze lezing vindt plaats in de grote ruimte van het MFC, waar voldoende afstand gehouden kan worden.

Deze ochtend wordt ook afscheid genomen van trouwe medewerkster Heleen van Beek. Zij was degene die onder anderen iedere woensdagochtend verantwoordelijk was voor de catering en zij organiseerde twee keer per jaar de grote lunch in het MFC waar vaak meer dan 75 mensen op af kwamen. Men gaat haar enthousiasme en creativiteit zeker missen.

De agenda van de Klarenbeekse Koffieochtend is te vinden op Facebook onder dorpscontactpersoonklarenbeek. De bijeenkomst is elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.