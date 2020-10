OOSTERHUIZEN – Zaterdag 3 oktober is op 82-jarige leeftijd Klaas Berends uit Oosterhuizen overleden. Bijna iedereen in dit kleine groene dorpje ten zuiden van Apeldoorn kende Berends. Hij was een gedreven inwoner die in zijn leven erg veel voor Oosterhuizen heeft betekend.

Berends werd geboren in Loenen, maar bracht na zijn huwelijk met Jaantje Garssen zijn verdere leven door aan het Kanaal Zuid in Oosterhuizen. Hij wilde eigenlijk boswachter worden, maar kwam in de zaak van zijn schoonouders te werken. Dit was een mengvoederbedrijf met veel aanverwante artikelen. Jaantje runde de kruidenierszaak.

Naast de zaak deed Berends nog veel meer. Hij was in hart en nieren een liefhebber van muziek. Een tijdlang speelde hij bij meerdere muziekkorpsen tegelijk. Zijn hart ging bij het muziek maken vooral uit naar het seniorenorkest De Vriendenkring, waarvan hij lang ook voorzitter was.

Klaas kon goed zingen. Dat talent had hij van zijn ouders meegekregen. Vele jaren maakte hij deel uit van duo Klaas en Kaatje bij de Loenense Dialectclub. De liedjes, in het dialect, maakte hij zelf. Ook zong hij enige jaren met Jaantje deze liedjes. Het meest bekende liedje was ‘Ut huus van grootva’.

Klaas wilde meer zingen en richtte met anderen het Oosterhuuzens Dialectkoor in Oosterhuizen op. Hoewel hij geen dirigent was, was hij jarenlang degene die het koor leidde. Vaak werd opgetreden. Op twee CD’s van het koor is zijn solozang te beluisteren. Toen het met zijn gezondheid minder ging en Klaas moest stoppen, werd hij tot erelid benoemd.

Klaas zette zich ook volop in voor de dorpsgemeenschap Oosterhuizen. Een tijdlang was hij voorzitter van de Dorpsraad Oosterhuizen. Hij maakte zich sterk voor voorzieningen als het dorpshuis, het Amfitheater en het bekende fietspad van Oosterhuizen. Inwoners van Oosterhuizen en anderen waren van mening dat Klaas Berends een koninklijke onderscheiding verdiende. Deze aanvraag werd gehonoreerd en het opspelden van het lintje in 2014 was een grote verrassing voor Klaas.

In Klaas Berends verliest deze dorpsgemeenschap een markante inwoner, die zeer bescheiden van aard was en iedereen graag in zijn of haar waarde wilde laten.