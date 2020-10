Kinderen aan de slag met kringloopkunst

VELP – Zaterdag 24 oktober lieten kinderen hun creativiteit de vrije loop bij de Tuinen van Sjef in Velp. De tuin biedt natuurlijk genoeg inspiratie om prachtige kunst te maken en daar wisten de kinderen wel raad mee. Aanvankelijk was het plan om buiten te werken, maar vanwege het frisse herfstweer werd er naar binnen uitgeweken. Onder leiding van beeldend kunstenaar Rob Chevallier werden de mooiste dingen gemaakt. Chevallier maakt van een combinatie van fotografie en kringloopspullen foto-objecten. Afgedankte spullen gekocht op rommelmarkten en in kringloopwinkels krijgen op deze manier een tweede leven.

Foto: Han Uenk