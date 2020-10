Kennismaken met muziek bij DHO

DIEREN – Het Dierense Harmonie Orkest (DHO) verzorgt gratis probeerlessen voor kinderen uit groepen 3 en 4 van de basisschool. Kinderen van ongeveer 7 tot 9 jaar kunnen kennismaken met muziek maken.

Ook dit jaar doet het Dierens Harmonie Orkest weer mee met Sjors Sportief en Creatief. In de probeerlessen kunnen de kinderen ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken en, als ze het leuk vinden, om uit te vinden welk instrument bij hen past.

In de muziekopleiding Muziekmaatje leren kinderen in kleine groepjes letterlijk spelenderwijs muziek maken en noten lezen. Tijdens deze opleiding maken ze zelf een fluit van bamboe. Gedurende het jaar komen er steeds meer gaatjes bij en zo groeit de fluit mee met de vorderingen van de leerling. Naast de bamboefluit komen er ook diverse ritme-instrumentjes aan bod.

Via Sjors biedt DHO nu drie gratis probeerlessen aan. Op bladzijde 56 van het speciale Sjors-boekje staat meer informatie. Kinderen kunnen zich aanmelden via www.cultuurensportstimulering.nl/rheden-2020-2021 of dhodieren@gmail.com. De data zijn gewijzigd, de probeerlessen zijn op dinsdagen 27 oktober en 3 en 10 november, steeds van 16.30 tot 17.15 uur.