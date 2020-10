KLARENBEEK – Tijdens de laatste repetitie voordat de activiteiten van Muziekvereniging Klarenbeek tijdelijk werden stilgezet, is Kees van Kolmeschate benoemd tot erelid. Kees vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag en dat vond het bestuur een mooie aanleiding om Kees te eren en het bijbehorende speldje te overhandigen.

Bewonderenswaardig is de veelzijdigheid van Kees. Al ruim 35 jaar is hij onafgebroken bestuurslid, muziekbibliothecaris, webmaster en redacteur van de nieuwsbrief. Maar ook voor een arrangement kun je bij Kees aankloppen en daarmee is hij een belangrijke ondersteuner voor de vereniging, maar ook voor de dirigent. De vice-voorzitter dankte Kees voor zijn tomeloze energie en voor zijn inzet voor de vereniging.