Kastanjehof de buurt in op Burendag

VELP – Op de nationale Burendag op zaterdag 26 september zijn de bewoners van woonzorglocatie Kastanjehof van Attent Zorg en Behandeling in Velp gaan ‘buurten’ bij de buren. Het was een uitgelezen moment om eens beter kennis te maken met elkaar.

Met koffie, thee en versgebakken muffins belden de medewerkers en vrijwilligers aan bij alle buren in hun gelijknamige wijk Kastanjehof voor een gezellig praatje. De bewoners van de woonzorglocatie reden ondertussen met de paardentram door de buurt en door park Biljoen. In de paardentram werd gezellig samen gezongen onder begeleiding van zangeres Meriam.

De bewoners hebben genoten van het ritje met de tram en de buurt reageerde enthousiast op deze ludieke kennismaking met elkaar.

Foto: Celeste Boekhorst