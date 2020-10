Jubileumboek ANW over archeologie in de regio

REGIO- Afgelopen jaar bestond de AWN regio Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost Veluwe 50 jaar. In dat kader werd een jubileumboek uitgegeven over archeologische vondsten uit de 9e tot de 11e eeuw in de regio onder de titel ‘Op Zoek naar Hamaland’. Het boek bevat 20 hoofdstukken vooral uit de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen. Het boek telt 230 pagina’s en is uitgevoerd in is te koop voor 24,95 euro. Het is verkrijgbaar via de AWN en bij een aantal boekhandels in de regio.