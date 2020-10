Jong en Oud staan stil bij Alzheimer

DOESBURG – In de week van 21 september, Wereld Alzheimer Dag, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor Alzheimer. De casemanagers Dementie van Keten de Liemers brachten donderdag 24 september een bezoek aan groep 7 van basisschool De Horizon in Doesburg.

Eén op de vijf mensen krijgt vroeg of laat een vorm van dementie. Zeker door de vergrijzing in de komende jaren komt iedereen wel op één of andere manier in aanraking met mensen met de ziekte. Ook kinderen, die zien dat hun eigen opa of oma ziek wordt of dat de buurman of buurvrouw verandert. Het thema van de week is dit jaar dan ook Jong en Oud, dementie raakt iedereen.

Renate te Booy, Cindy de With en Hanny Kemper gingen op bezoek bij groep 7 van De Horizon. Samen met de juf hadden zij al een film gekeken over dementie. Hierover gingen de casemanagers in gesprek met de kinderen.

Vooraf waren er kaarten uitgedeeld die kinderen konden inkleuren. Deze mooi versierde kaarten en zelfgemaakte tulpen werden overhandigd aan de dames van Keten de Liemers (foto), die deze vervolgens gingen uitdelen aan hun cliënten in Doesburg, Lathum en Giesbeek. Als extra attentie kregen zij Doesburgse Mopppen van Hans Banket.

Keten Dementie de Liemers is er voor inwoners van Doesburg, Giesbeek en Lathum. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met één van de casemanagers: Renate te Booy, tel. 06-20398712, Cindy de With, tel. 06-10452237 en Hanny Kemper, tel. 06-38686811.