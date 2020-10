Jan-Willem uit Brummen wint 35.000 euro bij kennisquiz BINGO!

AMSTERDAM/BRUMMEN – Zondag 17 oktober was in de allereerste aflevering van de nieuwe kennisquiz BINGO! De 100.000 euro quiz te zien hoe Jan-Willem uit Brummen een bedrag van 35.000 euro in de wacht sleepte. Nadat Jan-Willem in de eerste ronde zes kandidaten wegspeelde, bood presentator en VriendenLoterij-ambassadeur Jan Versteegh hem tijdens het spannende finalespel een bedrag van 35.000 euro aan. Dat kon hij niet aan zich voorbij laten gaan.

Geograaf Jan-Willem sloeg zich moeiteloos door de eerste zes rondes heen en krijgt na een spannende finale een bedrag van 35.000 euro aangeboden van presentator Jan Versteegh. “It’s all or nothing, do or die”, reageert hij. Na overleg met zijn vrouw Mariska zegt Jan-Willem vastbesloten: “We gaan het doen, Mariska”. Zo neemt hij in de allereerste aflevering van BINGO! De 100.000 euro quiz een bedrag van 35.000 euro mee naar huis. In de nieuwe kennisquiz BINGO! De 100.000 euro quiz strijden zeven kandidaten onder leiding van presentator en VriendenLoterij-ambassadeur Jan Versteegh om de hoofdprijs van maar liefst 100.000 euro. De quiz bestaat uit zeven rondes waarin de algemene kennis van de kandidaten op de proef wordt gesteld.

Foto: Jurgen Jacob Lodder