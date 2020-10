IVN zwerftocht jagers en verzamelaars

DESTEEG – IVN Oost-Veluwezoom houdt op zondag 18 oktober om 11.00 uur een zwerftocht jagers en verzamelaars. De zwerftocht is ongeveer 10 kilometer en is een overlevingstocht in de natuur. Alle deelnemers krijgen een taak. Wie gaat vuur maken met de vuurboog? En wie wordt de vuurdrager en is verantwoordelijk voor het bewaken van het vuur. Kleinere taken worden tijdens de route verdeeld. Door de opzet van deze zwerftocht is er ruim tijd voor het afleggen van een langere afstand. Meer wandelen, ervaren, tijd nemen om zelf te ervaren en die ervaring uit te wisselen. Deze zwerftocht duurt 3- tot 4 uur. Er wordt gestart vanaf parkeerplaats de Lappendeken, Diepesteeg/Beekhuizenseweg in De Steeg. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Dit kan alleen via de website www.ivnoostveluwezoom.nl. Het maximum aantal deelnemers is 16.

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

