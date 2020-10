Iris (14) uit Drempt door bij Holland’s Got Talent

DREMPT – De 14-jarige Iris Jaspers uit Drempt is een ronde verder bij het RTL programma Holland’s Got Talent. Tijdens haar auditie wist ze alle juryleden te overtuigen met haar aerial hoop optreden aan de paal. Tijdens dit dansoptreden gebruikte ze een ijzeren hoepel.

Jurylid Chantal Janzen was niet alleen onder de indruk van haar optreden, maar ook van haar kledingkeuze. “Je mag alleen door als ik je pak mag”, grapte ze. “Hij was voor mij al bijna te klein, maar je mag het proberen”, reageerde de Dremptse. Het is nog niet bekend wanneer Iris in de tweede ronde te zien is.