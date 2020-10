Intrededienst ds. Afke Boezewinkel

BRUMMEN – Zondag 1 november wordt ds. Afke Boezewinkel verwelkomd binnen de Protestantse Gemeente in Brummen. Helaas gebeurt dit in klein gezelschap, een volle Pancratiuskerk is op dit moment gewoon niet mogelijk. Er is een commissie samengesteld die de intrededienst een feestelijk karakter zal geven. Belangstellenden kunnen de viering volgen via een livestream op YouTube, deze begint om 10.00 uur. Op www.kerkwebbrummen.nl staat een link naar deze livestream. De viering blijft enkele weken op internet staan, zodat deze ook op een later tijdstip terug te zien is. Als de beperkende maatregelen zijn opgeheven wil de gemeente alsnog een feestelijke bijeenkomst organiseren om Afke Boezewinkel welkom te heten. De Protestantse gemeente verheugt zich op de komst van dominee Boezewinkel en wenst haar een goede tijd toe in Brummen.