Inspiratiewandeling Beter in Balans

DIEREN – Op zondag 11 oktober houdt Helene Baarda van Veluwecoach de wandeling Beter in Balans. De activiteit vindt plaats in een kleine groep en uiteraard op 1, 5 meter afstand van elkaar. Beter in Balans is voor wie zin heeft in een inspirerende wandeling, of voor wie wat extra ontspanning kan gebruiken. Teveel of langdurig uit balans zijn kan klachten geven zoals vermoeidheid, hoofdpijn of buikpijn. Langdurige stress is daarmee niet gezond. Tijdens de wandeling wordt er een aantal ervaringsgerichte oefeningen gedaan. Deelnemers leren hoe zij vanuit meer ontspanning kunnen leven of werken. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen. De wandeling start om 10.00 en duurt tot 12.00. Vertrekpunt is de parkeerplaats van Polysport aan de Admiraal Helfrichlaan 89 in Dieren. Deelname aan de wandeling kost 10 euro. Opgeven kan tot 9 oktober via tel. 06-22678946 of door een mailtje te sturen naar info@veluwecoach.nl.