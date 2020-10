Inhaalcollecte in de regio

REGIO – Van 12 tot en met 24 oktober 2020 houden ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting een unieke collecte. Door corona konden de collectes van de drie goede doelen in het voorjaar niet doorgaan. In de herfstvakantie worden de bussen daarom eenmalig gebundeld en lopen duizenden vrijwilligers van ReumaNederland, Longfonds en de Hartstichting samen één collecte. Voor de gezondheid van alle mensen, en speciaal voor mensen met een hart- of vaatziekte, een reumatische aandoening of een longziekte.