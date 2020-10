Ik vind: Traverse Dieren

Van het project Traverse Dieren hebben stedenbouwkundigen gemaakt wat ervan te maken viel. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

Traverse Dieren, en het project A348 waarvan het deel uitmaakt, kent echter een tragische geschiedenis. Het had nooit zo mogen lopen. (Ook persoonlijk heb ik er een rol in gespeeld.)

Maar van de fouten kunnen we leren. Ik stel voor daarnaar een onderzoek in te stellen en de prijs die het deelproject stellig zal krijgen beschikbaar te stellen voor dat onderzoek. De uitkomst daarvan zal er vooral iets nuttigs aan toevoegen.

‘Iets moois er aan toevoegen’ zegt wethouder Klomberg van de gemeente Rheden – maar volgens mij zullen de openbare besturen zich dan trots op de borst kloppen, terwijl ook een mea culpa van dat bestuur voor de hand kan liggen.

Joop Zijlstra,

Ellecom