Ik vind: Publiekloos sporten

Wat zullen die mensen trots zijn op zichzelf zijn. De mensen die het verknald hebben door als een stelletje gekken tekeer te gaan in Tilburg en de coronaregels negeerden. Wat ze bereikt hebben is dat er geen publiek meer bij sportwedstrijden mag zijn. Vooral erg jammer voor de kinderen die zo gewend waren dat papa en mama erbij waren. Ik hoop dat een heleboel van die gekken ook zelf kinderen hebben, dat zij hier nu door hun eigen kinderen op worden aangekeken. De kinderen waren zo blij dat ze weer mochten sporten en dat hun ouders weer mochten kijken. Mensen die de regels aan hun laars lappen hebben dit nu veroorzaakt, erg jammer. Ik hoop echt voor alle kinderen dat zij over twee weken weer samen met hun ouders mogen sporten.

Linda Lenting

Doesburg