Ik vind: Ivoren Torens aan de IJssel

Op 29 september is de Woonvisie 2020-2026 besproken in de raad. Kort gezegd is er in Rheden nog steeds sprake van woningnood, moeten de verschillen tussen wijken kleiner, inwoners een energiezuinig levensloopbestendig dak boven het hoofd en moeten inwoners meer naar elkaar omkijken. Wonen in Rheden blijft wat college en coalitiepartijen betreft echter niet voor iedereen betaalbaar. Er komen geen sociale huurwoningen bij, want volgens wethouder Gea Hofstede van de PvdA heeft Rheden te veel sociale huurwoningen. (Rheden zit landelijk op het gemiddelde). Sterker: door de visie is er ruimte tot het verminderen van sociale huurwoningen. De gemeente wil ongeveer 550 woningen bij bouwen. Dat worden hoofdzakelijk huizen met een middeldure huur tot 1000 euro en hoger. En middeldure en duurdere koopwoningen.

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse huishoudens een woning boven de 800 euro niet kan betalen. Dat zal in Rheden niet anders zijn. Uit de regionale woningmarktanalyse blijkt dat Rheden goedkope koopwoningen te kort komt en een overschot krijgt van duurdere koopwoningen. De wethouder gaat er vanuit dat de koopprijzen dalen door een recessie, daarom hoeven er geen goedkopere koopwoningen voor starters te worden gebouwd en kunnen jonge mensen toch later een huis kopen. Waarbij de wethouder koopwoningen rond de 300.000 euro als ‘betaalbaar’ betitelt. Wij vinden dat een vreemde wijze van besturen.

In onze visie moeten we de wensen en behoeftes van onze huidige inwoners meenemen in een Woonvisie. Inwoners willen woningen die betaalbaar zijn, levensloopbestendig, energie zuinig en ook voor hun kinderen beschikbaar zijn. Zodat zij als ze er aan toe zij kunnen verhuizen naar een kleinere betaalbare woning en hun kinderen als zij dat wensen in het dorp waar ze zijn opgegroeid kunnen blijven wonen. Die wens moeten we omarmen, dat is goed voor de toekomst van scholen, voorzieningen, detailhandel, horeca e.d. maar ook voor de latere informele zorg aan hun ouders. Jonge mensen die onze gemeente verlaten komen niet snel terug. Door de duurdere woningen verandert de samenstelling van onze gemeenschap dus vragen wij ons af wanneer verschijnen de echte Ivoren Torens langs de IJssel.

De vier amendementen samen ingediend met GL en de SP om de nadruk te leggen op betaalbaar wonen in onze dorpen zijn door VVD,CDA,CU,D66 en PvdA weggestemd.

Magda Rook

raadslid GPR/Burgerbelangen