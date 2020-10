Ik vind: Ivoren Torens aan de IJssel (2)

Op 29 september is de Woonvisie 2020-2026 besproken in de raad. Door de bevolkingsopbouw van de gemeente Rheden (50 procent inwoners boven de 50 en daarvan 25 procent boven 65) is al jaren grote vraag naar levensloopbestendige woningen. Het is een gemiste kans dat bij de bouw van nieuwe supermarkten in Dieren en Rheden geen appartementen zijn of worden gerealiseerd.

De Woonvisie gokt op doorstroming van senioren naar nieuwe levensloopbestendige woningen, huur en koopwoningen in de prijsklasse middeldure vanaf 800 euro in de maand en duurder. Wethouder Gea Hofstede (PvdA) noemt 310.000 euro ‘goedkoop’, dat geeft u een idee over de prijsklasse van de koopwoningen. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse huishoudens een woning boven de 800 euro niet kan betalen. Dat is in Rheden echt niet anders. Voor veel senioren is een verhuizing naar zo’n nieuwbouwwoning niet haalbaar door stijgende woonlasten soms met een factor 2 of 3 of het niet verkrijgen van een kleine hypotheek.

Er heerst de vreemde aanname dat alle senioren rijk zijn en bij verkoop van hun huidige woning geld genoeg hebben voor een duurdere woning De drogreden van een verwachte recessie met dalende huizenprijzen van de wethouder voor starters speelt dan ineens geen rol meer. Zonder dat men zich afvraagt of senioren nog wel een hypotheek krijgen gezien leeftijd, inkomen en zorgkosten. Zelfs voor de Duurzaamheidslening via de gemeente moet je jonger zijn dan 75 jaar.

Ook gaat men gemakshalve voorbij aan het feit dat het gemiddelde aanvullende pensioen naast de AOW rond 900 euro per maand is. Sommigen hebben meer, anderen aanzienlijk minder. Nog los van het risico dat pensioenen gekort worden, onze landelijke overheid er vanuit gaat dat we zelfredzaam blijven en dat als een partner wegvalt in veel gevallen het inkomen vermindert.

Wij hebben tegen de Woonvisie gestemd en denken dat de geplande woningen niet zorgen voor de doorstroming in de dorpen maar gebouwd worden voor mensen buiten Rheden. Dan heb je wel de gewenste lange verhuisketen, maar moeten onze eigen senioren nog steeds op zoek naar een traplift.

De vier amendementen samen ingediend met GL en de SP om de nadruk te leggen op betaalbaar wonen in onze dorpen zijn door VVD,CDA,CU,D66 en PvdA weggestemd.

Magda Rook

raadslid GPR/Burgerbelangen