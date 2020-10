Ik vind: Het sociale experiment

Noem me een complotdenker, dat mag, maar ik ben iemand die graag zelf blijft nadenken. Zeker in de situatie waarin de wereld en Nederland zich bevinden.

Door mijn nieuwsgierigheid wil ik wel alle kanten zien en overdenken.

En wat constateer ik: eenzijdigheid in de reguliere media. Er is in deze hoek geen enkele kritische vraag of onderwerp. Tijdens persconferenties worden allemaal voorgekauwde vragen gesteld.

Andersdenkenden worden weggezet als gekken. Zelfs hoogleraren, artsen die hun mond open durven te doen, advocaten enz. Waarom? Berichten met andere zienswijzen dan de gevestigde, worden van sociale platvormen verwijderd. Waarom? Mensen die voor hun vrijheid opkomen worden uit elkaar geslagen, gearresteerd en geïntimideerd. Waarom?

Hoe kan het dat het RIVM tijdens de eerste golf al wist dat er een tweede golf zou komen? Een glazen bol? Hoe kan het dat over bijna de hele wereld precies hetzelfde scenario wordt afgedraaid? Hoe kan het dat er in 2019/2020 maar 404 mensen aan de ‘seizoensgriep’ overleden zijn, terwijl dat er doorgaans tussen de 3000 en 6000 zijn? Onder de noemer corona meegeteld?

Waarom wordt die 1,5 meter doorgedrukt, terwijl er geen wetenschappelijk onderbouwing bestaat? Waarom wordt er gehamerd op de oplossing: een vaccin, terwijl niemand weet of die helpt en veilig is en God weet wat er in zit?

Ik heb begrip voor die mensen die van het begin af een mondkapje droegen, uit angst of omdat ze al een aandoening hadden, maar ik begrijp niets van de mensen die nu ineens massaal zo’n kapje dragen, alleen omdat Rutte en consorten dit advies gaven. Terwijl diezelfde Rutte, RIVM en De Jonge er steeds op gehamerd hebben dat dit schijnveiligheid is en niet helpt. Sterker nog, zelfs schadelijk kan zijn voor de mens die het draagt. Waarom geef je dan dat advies?

Omdat ik, en met mij velen, hier niet aan mee doen, zullen wij als aso neergezet worden, omdat we zogenaamd anderen in gevaar brengen. Is dit de bedoeling, mensen tegen elkaar opzetten?

Inmiddels heeft de ‘betrouwbare’ WHO het sterftepercentage van corona bijgesteld naar 0,13 procent, gelijk aan de ‘normale’ griep. Gaan we gewoon door met dit sociale experiment? Angst voorkomt niet dat je dood gaat, maar angst voorkomt wel dat je leeft.

David de Bree,

Dieren

david1949@hotmail.nl